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06.04.2020 17:02
Рубрика: Происшествия

МЧС предложило новые правила сертификации пожарно-спасательной продукции

Текст: Тимофей Борисов

Подготовлены рекомендации по сертификации пожарно-спасательной продукции в новых условиях распространения коронавируса COVID-19. Информация о предлагаемых изменениях размещена на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

Главное - процесс продления истекающих сертификатов предлагается упростить, а новое сертифицирование проводить по упрощенной схеме без выезда экспертов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Если говорить техническим языком, то речь идет о сертификации средств оповещения для обеспечения транспортной безопасности, а также о сертификации аварийно-спасательных средств. Эти услуги носят частично обязательный, а частично добровольный характер, в зависимости от предназначения продукции.

Главная трудность в том, что с началом эпидемии коронавируса оказалась ограничена возможность выезда экспертов для проведения необходимых процедур. А этом грозило тем, что могли быть сорваны, например, сроки ввода в эксплуатацию новых станций метро, вокзалов, вагонов и всех транспортных объектов, где есть переговорные устройства и системы оповещения.

В связи с этим центральным органом по сертификации, которым является Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, как раз и были подготовлены специальные рекомендации. Как сказано на сайте института, органам по сертификации рекомендуется перенести процедуру очередного инспекционного контроля на срок до 6 месяцев.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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То есть, если действующий сертификат истекает, то предлагается оформить новый сертификат соответствия по примеру истекающего с учетом результатов последней периодической оценки. Фактически предлагается продлить старый на срок до полугода.

Что же касается совершенно новых сертификатов на продукцию ранее не сертифицированную, то тут тоже найден выход, который позволит, с одной стороны уложиться в положенные по закону сроки и не задержать ввод станций и объектов в строй, а с другой стороны позволит также сделать это дистанционно без выезда экспертов и без отбора образцов для испытательной лаборатории.

- МЧС России также рекомендует применять упрощенные схемы сертификации серийной продукции для впервые заявляемой на сертификацию и с истекшим сроком действия сертификата, - сказано на сайте ведущего ведомственного НИИ МЧС России.

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