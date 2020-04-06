Microsoft показала меню "Пуск" для Windows 10. Что нового?

Microsoft продолжает радовать фанатов Windows 10 новыми функциями своей фирменной операционки. На этот раз в Сети оказались скриншоты, на которых запечатлено переделанное меню "Пуск".

Фото: Microsoft

Как пишет Windows Latest, главное меню системы содержит новые значки приложений, однако вместе с ними есть и старые. Например, сервисы "Погода", "Новости" и "Календарь" все еще выглядят как живые плитки.

Есть и другие отличия - например, обновленное меню пуск содержит иконки в стиле Fluent Design, имеющие закругленные углы.

Фото: Microsoft

В каком именно обновлении Windows 10 будут реализованы эти и другие изменения, неизвестно.