Минюст разъяснил правила снятия ареста со счетов граждан

Решения о снятии ареста со счетов граждан принимается судебными приставами в течение суток. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России. В Министерстве юстиции России рассказали, что подразделения Федеральной службы судебных приставов функционируют в штатном режиме. При этом, естественно, противоэпидемиологические мероприятия вносят свои коррективы.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Федеральной службой судебных приставов принят и реализуется комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий", - подчеркнули в ведомстве.

По поручению правительства Российской Федерации создан оперативный штаб Федеральной службы судебных приставов, аналогичные структуры созданы во всех территориальных органах ФССП России. Их основные функции - проведение профилактических мероприятий, контроль за их выполнением в подразделениях службы.

"В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом структурном подразделении территориальных органов Федеральной службы судебных приставов установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции, - рассказали в Минюсте. - По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток проводится проверка и принимается процессуальное решение".

По всем вопросам, требующим оперативного реагирования службы судебных приставов, в том числе по отмене наложенного ареста на денежные средства должника, граждане смогут обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России. Контактные данные которых размещены на официальных интернет-сайтах региональных управлений службы.

"Для получения информации рекомендуется пользоваться сервисом "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России, а также обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России", сообщили в Минюсте.