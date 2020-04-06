Минкомсвязь сообщила о создании условий для работы СМИ во всех регионах

Условия для бесперебойной работы СМИ созданы по всей стране, сообщил "Российской газете" замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, журналисты и сотрудники СМИ имеют доступ на рабочие места во всех регионах. "В ряде территорий печатные издания были добавлены в перечень товаров первой необходимости. В их числе Ростов, Ставрополь, Екатеринбург, Красноярск, Кострома, Липецк", - уточнил Волин.

В некоторых регионах газеты распространяются только по подписке и не поступают в розницу из-за закрытия сетей киосков. Однако интернет-трафик сайтов изданий там за последнее время вырос вдвое, свидетельствуют результаты мониторинга Минкомсвязи.

Министерство продолжит внимательно следить за ситуацией, отметил Алексей Волин.

Минкомсвязь ранее обратилась к региональным руководителям с просьбой обеспечить выход печатных СМИ во время длинных нерабочих дней. Поводом для этого стали сообщения из ряда субъектов о перебоях в работе печатных изданий. Министерство попросило власти обеспечить возможность сотрудникам зарегистрированных СМИ выполнять свои служебные обязанности, в том числе на рабочих местах, поскольку людям в условиях эпидемии коронавируса крайне важно получать достоверную информацию о ситуации в стране.