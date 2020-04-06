Минпромторг расследует инцидент с замглавы ведомства в аэропорту Ижевска

Министерство промышленности и торговли России проведет собственное расследование по поводу инцидента, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы ведомства Дмитрием Овсянниковым. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой человек, похожий на Дмитрия Овсянникова, устроил скандал в аэропорту Ижевска с использованием нецензурной брани. До своего назначения на должность в Минпромторге Дмитрий Овсянников с 2003 по 2007 год был федеральным инспектором по Удмуртии, а в 2016-2019 годах возглавлял Севастополь.

"Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства. - Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия. Если чиновник такого уровня некорректно ведет себя по отношению к сотрудникам органов правопорядка - это является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих".

При этом в Минпромторге особенно отметили недопустимость подобного поведения государственного гражданского служащего в условиях борьбы с распространением коронавируса. По мнению министерства, "сейчас как никогда важно, независимо от занимаемого положения, с пониманием относиться ко всем дополнительным ограничениям и предписаниям, которые могут помочь в борьбе с распространением пандемии".