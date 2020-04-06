Минсельхоз: Причин для подорожания сахара нет

Ситуация на рынке сахара стабильная, резкого повышения цен не фиксировалось, сообщил Минсельхоз. По данным на 6 апреля средние цены сельхозпроизводителей на продукт составили 24,81 руб. за кг, что на 26,3% ниже, чем год назад.

В Минсельхозе пояснили, что производство сахара в России с 2016 года превышает его потребление, поэтому после рекордного урожая свеклы в 2019-м он подешевел до минимального значения за последние 7 лет. В министерстве утверждают, что повышение стоимости за неделю составляет 1,8%. Такой рост цен сельхозтоваропроизводителей на сахар в условиях повышенного спроса является корректировкой по отношению к уровню предыдущих лет, что позволит участникам рынка выйти на необходимый уровень рентабельности, говорится в сообщении.

Ранее данные о подорожании продуктов на розничном рынке, в числе которых лидирует сахар, ранее привел Росстат. По данным ведомства, цены на продукт в среднем по России выросли на 16,1%, а больше всего стоимость поднялись в Чувашской Республике и Алтайском крае, где рост составил 27,5% и 26,2% соответственно.

Впервые подорожание сахара, как утверждает Росстат, было отмечено в период с 17 по 23 марта, когда цена на него выросла на 7%.