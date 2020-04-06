Минтруд: На поддержку семей с детьми перечислят 200 млрд. рублей

Более 200 млрд. рублей выделит федеральный бюджет в этом году на поддержку семей с детьми, из них 140 млрд. будут направлены на выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет, сообщил Минтруд.

Выплату начнут осуществлять с 1 июня, то есть на месяц раньше, чем планировалось. Однако начислена она будет с 1 января 2020 года тем семьям, в которых к этому времени детям уже исполнилось три года. Сумма выплаты составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране это 5500 рублей.

Ее будут получать семьи, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума в регионе. Если в семье несколько детей дошкольного возраста, то она полагается на каждого ребенка, не достигшего восьми лет. При этом ранее назначенные региональные пособия на детей сохраняются.

В общей сложности выплата будет назначена семьям, в которых проживают около 2 млн детей.