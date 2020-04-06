Минздрав установил требования к больницам, работающим с коронавирусом

Так, к неинвазивной (то есть без нарушения кожных покровов) искусственной вентиляции легких могут привлекать врачей различных профилей, а к инвазивной (с нарушением кожных покровов) - только хирургов. В этом случае контроль за работой должен осуществлять анестезиолог-реаниматолог, и врачи должны пройти обучение (не менее 36 часов).

Помимо этого, к работе могут привлекать и студентов медвузов, которые прослушали минимум три курса, а также студентов выпускных курсов медколледжей. Их будут задействовать в качестве среднего медицинского персонала после прохождения краткосрочного обучения и под контролем старшей медсестры. На должности врачей-стажеров могут приглашать обучающихся в ординатуре и врачей, не работавших по специальности более пяти лет. Им также необходимо будет пройти стажировку.