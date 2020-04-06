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06.04.2020 11:03
Рубрика: Власть

Мишустин анонсировал график рейсов возвращения россиян из-за рубежа

Текст: Владимир Кузьмин
Сегодня вечером появится новый график первых спецрейсов для вывоза российских граждан, которые из-за вводимых по всему миру ограничений не могут самостоятельно вернуться домой. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян за рубежом обращаться, если только они действительно собираются лететь на родину.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Россия никогда не отказывалась от возвращения своих граждан и предпринимает усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся в страну, подчеркнул глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями. Для этого необходимо только подать соответствующее заявление на едином портале госуслуг.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Как находящиеся за границей россияне смогут вернуться домой

Однако в первый раз при формировании вывозных рейсов оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда люди подавали заявки, но на посадку не являлись. "Самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли", - рассказал Мишустин.

"Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно - пишите заявление только, если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас", - обратился премьер к россиянам за рубежом.

График первых рейсов, заверил председатель правительства, появится уже сегодня к вечеру, и они будут сегодня осуществлены. Информация будет публиковаться на портале Стопкоронавирус.рф.

Финансовая поддержка также начнет оказываться сегодня. Средства будут зачисляться в срок до 48 часов после подачи заявления, уточнил Михаил Мишустин. В первую очередь, помощь направлена на оплату проживания за рубежом.

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