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06.04.2020 18:13
Рубрика: Власть

Мишустин: Пандемию коронавируса надо пройти с минимальными потерями

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал парламентариев к слаженной совместной работе, чтобы "максимально аккуратно" и без потерь для экономики и людей пройти пандемию коронавируса. Об этом он заявил на совещании с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководства фракции КПРФ.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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- Мы столкнулись с серьезной угрозой распространения коронавируса. И сейчас совместная слаженная работа критически необходима, - заявил глава правительства. - Предстоит максимально аккуратно и с минимальными потерями пройти этот непростой и ответственный период, прежде всего - защитить людей и экономику от негативных последствий.

Он поблагодарил депутатов за поддержку и оперативное рассмотрение пакета подготовленных правительством законопроектов, которые направлены на реализацию президентских инициатив. В принятых законах предусмотрены меры по защите семей с детьми, поддержке региональных бюджетов и бизнеса, повышению ответственности за нарушение санитарных норм. Михаил Мишустин в связи с этим заявил, что у нового состава правительства РФ уже сложились хорошие, рабочие отношения со всеми фракциями ГД.

Фото: iStock
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Вячеслав Володин, со своей стороны, выразил уверенность, что Госдума и правительство будут держать на контроле вопросы, волнующие граждан в связи со снижением роста экономики, с распространением коронавирусной инфекции.

- Такой прямой диалог крайне полезен, потому что мы видим, какие проблемы требуют сегодня внимания, - считает спикер. - Возможно, вы возьмете их себе на контроль, или мы со своей стороны будем инициировать, в том числе, законодательные решения в этой области.

Он пояснил, что речь о предложениях, которые могли бы снять вопросы, связанные и с распространением вирусной инфекции, и со снижением роста экономики, и с вызовами мирового уровня.

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