Мишустин заявил об отсутствии перебоев с продуктами в магазинах

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, российские магазины не испытывают перебоев с поставками продуктов, посевная также идет по плану. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и депутатов Госдумы от КПРФ.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. Одной из основных тем стали вопросы поддержки и развития аграрно-промышленного комплекса, а также обеспечения продовольственной безопасности.

Глава правительства подчеркнул, что результаты, которые показывает сельское хозяйство в последние несколько лет, действительно впечатляют. И такие успехи стали залогом того, что перебоев с продуктами нет. "Это и большие урожаи, и успешное решение задач продовольственной безопасности, и рост экспортных поставок сельхозсырья и продовольствия", - пояснил он.

- Даже сейчас, когда в ряде отраслей из-за коронавируса снизилась деловая активность, посевная идет по плану, - заявил Михаил Мишустин. - А в магазинах нет перебоев с продуктами, несмотря на недавний временный всплеск спроса.

Он подчеркнул, что вопросы развития агропромышленного комплекса постоянно находятся в повестке работы правительства.