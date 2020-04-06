Московские экологи попросили не выпускать птиц на волю в Благовещение

В этом году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации специалисты Мосприроды призвали не покупать птиц на Благовещение и не отпускать их на волю. Напомним, что в народе есть такая традиция: якобы птичка "просит за человека".

Специалисты ГПБУ "Мосприрода" объяснили, какую опасность несет эта традиция. Зачастую птиц покупают у браконьеров на импровизированных "птичьих" рынках возле церквей и в других нелегальных местах. А в руки браконьеров попадают пичуги из дикой природы, где их вылавливают сетями и долго держат в клетке. После длительного пребывания в неволе птицу необходимо специально готовить к выпуску, так как крылья давно не получали нагрузку. Нередки случаи, когда птиц перед продажей практически не кормят и не поят, чтобы сэкономить и увеличить чистую прибыль.

Такие пернатые быстро погибают, ведь у них нет сил далеко улететь и скрыться среди деревьев. Птицы могут падать на асфальт среди жилых построек, так как не могут продолжить полет. Как отмечают экологи, чем меньше будет спрос на птиц, тем скорее этот бизнес, наносящий урон экосистеме, сойдет на нет.