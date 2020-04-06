На Украине завели уголовное дело о пожаре в Чернобыльской зоне

Национальная полиция Украины завела уголовное дело о пожаре в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Как отметили в правоохранительных органах, дело открыто по статье 270 ("уничтожение или повреждение лесных массивов").

Как напоминает strana.ua, пожар возник в 4 апреля неподалеку от села Владимировка Котовского лесничества. В настоящее время его площадь составляет около 20 гектаров. Тушением занимаются 124 человека и 28 единиц техники. В зоне работ сброшено уже 174 тонны воды.

Еще один очаг возгорания был обнаружен около села Раговка. Накануне пожар был локализован, сейчас его площадь составляет 5 гектаров. К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники.

Отмечается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.