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06.04.2020 20:45
Рубрика: Культура

На виртуальном рынке контента представили сериал "Перевал Дятлова"

Текст: Сусанна Альперина
Крупнейший виртуальный рынок контента MIPTV Online+ завершил свою работу, но для аккредитованных участников материалы доступны в Сети до 10 апреля.

Одной из главных презентаций и в виртуальном мире, как и в реальном, является та, что готовит немецкая Beta Film. Еще в конце февраля стало известно, что именно этот крупнейший мировой дистрибьютор займется на эксклюзивной основе международными продажами нового сериала Premier Studios "Перевал Дятлова" с Петром Фёдоровым в главной роли. О соглашении было объявлено в Германии в ходе работы кинорынка Берлинского международного кинофестиваля European film market, сумма сделки не разглашалась

Фото: kinopoisk.ru
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И вот на MIPTV Online+ компания Beta Film провела презентацию своих проектов, среди которых плохих не бывает в принципе. И в этой подборке будущих мировых хитов показали трейлер сериала "Перевал Дятлова". Скажем честно, на эту тему фильмов и сериалов сделано немало, а также написаны книги. Но то, что было показано в презентации Beta Film, рассказано новым современным киноязыком, и не оставляет сомнений: в России зреет событие - крупный сериальный хит, который будет интересен не только жителям нашей страны.

О восьмисерийном проекте "Перевал Дятлова" на сегодня известно то, что он раскроет тайну трагической гибели девяти туристов на Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Практически все персонажи "Перевала Дятлова", от участников похода до прокурора Василия Темпалова, - реальные люди, и их биографии воссозданы с документальной точностью. Вымышленным является лишь главный герой, майор КГБ Олег Костин в исполнении Петра Фёдорова. Продюсерами и режиссёрами проекта выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов, художественным руководителем - Павел Костомаров ("Чернобыль: Зона отчуждения", "Эпидемия"). Автор сценария: Илья Куликов. Съёмки прошли в 2018-2019 годах в Мурманской области, в Хибинских горах и в заброшенном посёлке Октябрьский, а также на Алтае, в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: kinopoisk.ru
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"История загадочной гибели студентов на Урале на удивление хорошо знакома многим иностранцам - за рубежом регулярно выходят книги и новые публикации с расследованиями, есть немало документальных и даже популярных художественных лент. Всё, что связано с "дятловцами" даже сегодня, 60 лет спустя, продолжает интриговать аудиторию, и вызывать огромный интерес как у профессионалов кинорынка, так и у простых зрителей, в чём мы имели удовольствие убедиться лично. Не сомневаюсь, что многие захотят узнать, что же на самом деле случилось тогда на перевале - и очень скоро эта возможность появится у зрителей во всём мире", - так комментировал соглашение еще в Берлине один из режиссёров и продюсеров фильма Валерий Федорович.

"Перевал Дятлова" подтверждает, что ставка на российский контент, сделанная Beta Film несколько лет назад, оправдывает себя. Это уникальный проект, который задумывался и реализовывается на международном уровне. Мы верим в этот сериал и надеемся, что он найдет зрителей по всем миру", - подчеркнул вице-президент Beta Film по международным продажам и закупкам Леонид Годик.

Справка "РГ"

Компания Beta Film основана в 1959 году в Германии. Её каталог насчитывает более 4000 наименований художественного, документального, многосерийного и телевизионного кино, или в общей сложности - свыше 15 тысяч часов изображения премиального уровня, представленного во всех жанрах и форматах. Сериальная коллекция Beta Film включает самые популярные европейские проекты, в их числе - детективный триллер о неаполитанской мафии "Гоморра" по мотивам нашумевшего романа Роберто Савиано и фильма Матео Гарроне или историческая драма "Вавилон-Берлин", одним из шоураннеров которой выступил Том Тыквер - лучший сериал прошлого года, по мнению Европейской киноакадемии.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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