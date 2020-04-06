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6 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 70-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.
Вступает в силу 1 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть первая

Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2001, N 53, ст. 5026; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 31, ст. 3436; 2008, N 48, ст. 5519; 2013, N 30, ст. 4081; 2016, N 18, ст. 2506; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4176; 2018, N 32, ст. 5093; N 49, ст. 7496; 2019, N 31, ст. 4428) изменение, дополнив ее пунктом 43 следующего содержания:

"43. Положения актов законодательства о налогах и сборах, в том числе в части введения новых налогов и (или) сборов, вступившие в силу после даты включения в реестр, предусмотренный Федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (далее в настоящей статье - реестр), сведений о заключении с налогоплательщиком (плательщиком сборов) соглашения о защите и поощрении капиталовложений (далее в настоящем пункте - последующие акты законодательства о налогах и сборах), не применяются в отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной соответствующего соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в части правоотношений, связанных с исполнением такого соглашения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. При этом акты законодательства о налогах и сборах, вводящие новые налоги и (или) сборы, применяются такими налогоплательщиками (плательщиками сборов) при условии признания утратившими силу в связи с введением нового налога и (или) сбора норм законодательства, которыми на дату включения налогоплательщика (плательщика сбора) в реестр осуществлялось нормативное правовое регулирование обязательного платежа, имевшего схожий объект обложения с новым налогом и (или) сбором.

В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной соответствующего соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного с субъектом Российской Федерации, не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменения порядка определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и (или) сроков уплаты по налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

В отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной соответствующего соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного с Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации, не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также в части изменения объекта налогообложения, порядка определения налоговой базы, налогового периода, налоговых ставок, порядка исчисления, порядка и (или) сроков уплаты по налогу на прибыль организаций, изменения сроков уплаты и (или) порядка возмещения налога на добавленную стоимость и (или) введения новых налогов и (или) сборов.

В отношении налогоплательщиков, являющихся стороной соответствующего соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного с субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием, не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменений, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также в части изменения налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и (или) сроков уплаты по земельному налогу.

В отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной соответствующего соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного с Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием, не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменений, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта.

Особенности применения актов законодательства о налогах и сборах, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на последующие акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие налоговые льготы по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам, условия и сроки применения и прекращения действия указанных льгот.

Положения настоящего пункта применяются в отношении указанных налогоплательщиков (плательщиков сборов) до наступления наиболее ранней из следующих дат:

даты истечения указанного в реестре срока применения стабилизационной оговорки, установленного соответствующим соглашением о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с частями 10 и 11 статьи 10 Федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации";

даты включения сведений о расторжении соответствующего соглашения о защите и поощрении капиталовложений в реестр.

Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, положения настоящего пункта применяются в отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов) при условии ведения ими раздельного учета объектов налогообложения, налоговой базы и сумм налогов по налогам, подлежащим уплате при исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта, и при осуществлении иной хозяйственной деятельности, а также раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) при исполнении соглашений, указанных в абзацах третьем и пятом настоящего пункта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности.

Налогоплательщик (плательщик сбора), являющийся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с Федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" признаваемый проектной компанией, раздельный учет, предусмотренный абзацем десятым настоящего пункта:

вправе не вести в случае, если он не является одновременно участником консолидированной группы налогоплательщиков;

ведет в части, касающейся соблюдения им положений пункта 9 статьи 278[1 настоящего Кодекса, в случае, если он одновременно является участником консолидированной группы налогоплательщиков.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин