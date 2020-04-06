Указ губернатора Нижегородской области от 5 апреля 2020 года № 52 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В пункте 3.2:

1.1. дополнить новым подпунктом "а" следующего содержания:

"а) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;";

1.2. подпункты "а"-"д" считать подпунктами "б"-"е".

2. Абзац четвертый пункта 6.9 изложить в следующей редакции:

"совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок (дети) в возрасте до 14 лет, при условии невозможности оставить ребенка на иное совершеннолетнее лицо.".

3. В подпункте "а" пункта 8.2 слова "пункту 11" заменить словами "пункту 12".

4. В подпункте "б" пункта 8.2 слова "пунктом И" заменить словами "пунктом 12".

5. Дополнить пункт 10.2 новыми абзацами следующего содержания:

"розничной торговли медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями (оборудованием);

услуг прачечных, ателье по пошиву одежды, работ по ремонту обуви при условии передачи результатов работы бесконтактным способом и с соблюдением дистанции, установленной пунктом 6.7. настоящего Указа.".

6. Абзац пятый пункта 11 исключить.

7. Изложить пункт 12.3 в следующей редакции:

"12.3. Соответствующие органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, могут отказать в выдаче Подтверждения в случае невозможности выполнения организациями требований настоящего Указа. Органы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Указа, принимают также решения об аннулировании Подтверждений в связи с введением в организациях режима карантина, а также в отношении иных организаций в связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки и нарушении ими требований настоящего Указа.

Органы исполнительной власти Нижегородской области:

осуществляют контроль за соблюдением установленного настоящим Указом порядка выдачи Подтверждений администрациями муниципальных районов (городских округов) в курируемых отраслях, в том числе запрашивают информацию о случаях отказа в выдаче Подтверждений, в том числе:

принимают решения об аннулировании Подтверждений, выданных администрацией муниципального района (городского округа) по основаниям, указанным в настоящем пункте;

принимают решения о выдаче Подтверждений в случаях необоснованного отказа администрацией муниципального района (городского округа) в выдаче организации Подтверждения;

в случае выявления множественных нарушений в конкретных муниципальных районах (городских округах) установленного настоящим Указом порядка выдачи Подтверждений, направляют в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области предложения о лишении такого муниципального района (городского округа) права на выдачу Подтверждений.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области рассматривает указанные предложения органов исполнительной власти Нижегородской области и вправе принять решение о лишении муниципального района (городского округа) права на выдачу Подтверждений. Выписка из протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области о лишении муниципального района (городского округа) права на выдачу Подтверждений размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области.

О принятых решениях об отказе в выдаче Подтверждений, об аннулировании ранее выданных Подтверждений, об изменении ранее принятого решения об отказе в выдаче Подтверждения, Органы уведомляют организации (в случае оформления Подтверждения посредством сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), такое уведомление делается посредством сервиса (портала))."

8. Пункт 12.4. после слов "в пунктах 12.1 и 12.2" дополнить словами "настоящего Указа".

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







