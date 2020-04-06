Новые меры поддержки россиян коснулись услуг ЖКХ, лицензий и медстрахования

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки населения и бизнеса в условиях негативного влияния на экономику распространяющейся по миру коронавирусной инфекции.

- до конца года не будут начисляться штрафные санкции за неоплаченные коммунальные услуги и за долги не станет от них отключать; не будет начислять пеню за просрочку взносов на капитальный ремонт

- семьям с низкими доходами до 1 октября без дополнительных подтверждений продлевается право получать субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ

- организаторы отмененных культурных мероприятий обязаны предоставить владельцам билетов альтернативу: посетить другое событие после того, как страна вернется в привычный ритм жизни, или, если клиента это не устроит, вернуть ему деньги. Возврат средств по электронному билету производится в течение 30 дней со дня обращения через Интернет или в день обращения в организацию с обычным билетом, но после снятия ограничительных режимов. Владелец билета имеет право обращаться за возвратом его стоимости в течение полугода после отмены ограничительных мер.

- гражданам, не успевшим завершить оформление или переоформление полисов обязательного медицинского страхования, продлят сроки действия временных свидетельств.

- проведение лабораторных исследований на коронавирус будет оплачиваться по программе обязательного медицинского страхования.

- срочные лицензии, истекающие с 1 марта и до конца 2020 года, автоматически продлевается еще на год. Это касается разрешений на строительство, производство лекарств, услуги связи, теле- и радиовещания, на деятельность организаций, обеспечивающих безопасность.

- плановые проверки малого и среднего бизнеса будут назначаться только при наличии фактов причинения вреда или серьезной угрозы жизни и здоровью людей по разрешению прокуратуры, на основании поручений президента, правительства.

- со 2 апреля и до конца года к застройщикам не будут применяться штрафные санкции, а многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов.