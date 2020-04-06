Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 92-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной охране"

Принят Государственной Думой 17 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2594; 1997, N 29, ст. 3502; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 19, ст. 1794; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 17; 2007, N 27, ст. 3213; N 50, ст. 6241; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 1, ст. 16; N 50, ст. 7366; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 11, ст. 1094; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 25, ст. 3596; N 27, ст. 3945; 2018, N 11, ст. 1591; 2019, N 49, ст. 6963; N 52, ст. 7765) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац второй после слов "выполняемая в целях" дополнить словами "обеспечения безопасности Российской Федерации,";

б) в абзаце пятом слова "сил и средств других государственных органов обеспечения безопасности" заменить словами "государственных органов, участвующих в пределах своих полномочий в обеспечении государственной охраны";

в) в абзаце девятом слова "сил и средств других государственных органов обеспечения безопасности" заменить словами "государственных органов, участвующих в пределах своих полномочий в обеспечении государственной охраны";

2) в абзаце пятом статьи 3 слова "государственных органов обеспечения безопасности" заменить словами "органов государственной охраны с другими государственными органами, органами местного самоуправления и организациями";

3) в статье 5:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Органы, осуществляющие государственную охрану и участвующие в ее обеспечении";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"В обеспечении государственной охраны в пределах своих полномочий участвуют федеральные органы исполнительной власти в области обороны, в области обеспечения безопасности, в сфере внутренних дел, в сфере внешней разведки, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны.";

4) в статье 11:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Предоставление государственной охраны главам иностранных государств и правительств и иным лицам иностранных государств";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Государственная охрана предоставляется главам иностранных государств и правительств, а также сопровождающим их членам семей в период пребывания на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. При необходимости по решению Президента Российской Федерации государственная охрана предоставляется иным иностранным государственным, политическим и общественным деятелям в период пребывания на территории Российской Федерации.";

5) в статье 15:

а) в подпункте 1 слова "силы и средства обеспечения безопасности, необходимые для участия в подготовке и проведении" заменить словами "государственные органы, участвующие в пределах своих полномочий в обеспечении государственной охраны, к подготовке и проведению";

б) дополнить подпунктом 32 следующего содержания:

"32) определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны;";

в) в подпункте 11 слова "федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных" исключить;

6) в статье 16:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Порядок взаимодействия органов государственной охраны с другими государственными органами, органами местного самоуправления и организациями устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соглашениями между указанными органами и организациями.";

б) в пункте 3 слова "государственных органов обеспечения безопасности" заменить словами "участвующих в обеспечении государственной охраны государственных органов";

7) в наименовании главы V слова "специальных средств и оружия" заменить словами "специальных средств, оружия и боевой техники";

8) в статье 24:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Порядок применения физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения (группы), а командиры (начальники) имеют право отдавать приказы об их применении в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.";

в) в подпункте 1 пункта 2 слова "и государственных органов обеспечения безопасности, привлеченных для участия в проведении охранных мероприятий" заменить словами ", сотрудников (военнослужащих) государственных органов, участвующих в пределах своих полномочий в обеспечении государственной охраны, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в органах государственной охраны и привлеченных для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов";

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Сотрудники органов государственной охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники осуществлялось в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные).";

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Сотрудники (военнослужащие) государственных органов, участвующих в пределах своих полномочий в обеспечении государственной охраны, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в органах государственной охраны и привлеченные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом для сотрудников органов государственной охраны.";

9) в статье 26:

а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) отражения нападения либо угрозы нападения на сотрудников органов государственной охраны, сотрудников (военнослужащих) государственных органов, участвующих в пределах своих полномочий в обеспечении государственной охраны, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в органах государственной охраны и привлеченных для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, а также иных граждан или пресечения оказываемого сотрудникам (военнослужащим) сопротивления;";

б) пункт 3 признать утратившим силу;

10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 27 слова "и других государственных органов обеспечения безопасности, привлеченных для обеспечения охранных мероприятий, если их жизнь или здоровье подвергаются" заменить словами ", сотрудников (военнослужащих) государственных органов, участвующих в пределах своих полномочий в обеспечении государственной охраны, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в органах государственной охраны и привлеченных для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, если жизнь или здоровье этих сотрудников (военнослужащих) подвергается";

11) в абзаце втором пункта 1 статьи 29 первое предложение изложить в следующей редакции: "Органы государственной охраны вправе принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации в пользование от других государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, граждан Российской Федерации транспортные средства и иное имущество, необходимые для выполнения задач, возложенных на органы государственной охраны федеральным законодательством.".

Президент Российской Федерации В. Путин