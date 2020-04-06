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06.04.2020 15:08
Рубрика: Экономика

Операторы зафиксировали рост спроса на sim-карты с функцией саморегистрации

Текст: Юлия Кривошапко

Мобильные операторы расширяют каналы продаж sim-карт с функцией саморегистрации. На фоне коронавируса спрос на них заметно вырос, отмечают участники рынка.

Фото: iStock
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Sim-карты, которые можно активировать самостоятельно, теперь продаются не только в салонах самих операторов, но и на крупных электронных площадках партнеров вместе с другими товарами.

При покупке карты онлайн домой пользователю ее доставляет курьер. Как правило, на это уходит от нескольких часов (если доставка срочная) до двух дней.

Для прохождения процедуры саморегистрации требуется вставить карту в мобильный телефон, войти в приложение, отправить фотографию паспорта и собственное изображение, заполнить анкету и подписать договор на услуги связи на экране смартфона. После этого программное обеспечение проводит распознавание документов, информация о пользователе заносится в системы оператора и sim-картой можно начинать пользоваться.

"Мегафон" начал продавать sim-карты с саморегистрацией осенью прошлого года. "Спрос хороший, особенно сейчас, когда потребность в услугах связи высока, но при этом многие вынуждены оставаться дома, чтобы минимизировать контакты", - рассказал "Российской газете" в компании.

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В "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") отмечают, что в марте 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем количество заказов на срочную доставку sim-карт с функцией саморегистрации выросло вдвое.

"У этого канала подключения большие перспективы, - полагает Антон Жуковский, директор по продажам макрорегиона "Москва" Tele2. - С одной стороны, он доступный, с другой - высокотехнологичный, так как идентификация и регистрация в сети происходит через продвинутое пользовательское приложение".

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