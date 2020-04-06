Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Вот, как будут проходить экзамены (основные дни основной волны ЕГЭ) в этом году.
8 июня (понедельник) - география, литература, информатика (ИКТ);
11 июня (четверг) - русский язык;
15 июня (понедельник) -ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день);
18 июня (четверг) - история, физика;
22 июня (понедельник) - обществознание, химия;
25 июня (четверг) - биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);
26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) - устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение").
Также в проекте приказа указаны резервные дни по всем предметам. Они нужны для так называемых "досрочников" - ребят, которые не смогли сдать ЕГЭ в марте из-за сложной эпидемической ситуации. Плюс для тех, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни (или кто пропустил свой основной день по уважительным причинам).
Итак, какой будет резерв:
1 июля (среда) - русский язык;
2 июля (четверг) - биология и письменный ЕГЭ по иностранным языкам;
3 июля (пятница) - география, литература, информатика (ИКТ), устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение");
6 июля (понедельник) - математика (базовая и профильная);
7 июля (вторник) - история, физика;
8 июля (среда) - обществознание, химия;
10 июля (пятница) - резерв по всем учебным предметам;
11 июля (суббота) - резерв по всем учебным предметам.
Всего ЕГЭ в этом году планирует сдавать почти 800 тысяч ребят.
Анзор Музаев, врио руководителя Рособрнадзора:
- Несмотря на изменение сроков, экзамены пройдут с соблюдением всех требований и мер безопасности. При проведении экзаменов мы в любом случае будем соблюдать принцип равенства условий и правил для всех участников. Объективность полученных результатов ни у кого не должна вызывать сомнений. Для участников ЕГЭ и ОГЭ будут сохранены все те возможности, которые были ранее.