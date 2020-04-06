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06.04.2020 17:56
Рубрика: Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект нового расписания ЕГЭ.
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Вот, как будут проходить экзамены (основные дни основной волны ЕГЭ) в этом году.

8 июня (понедельник) - география, литература, информатика (ИКТ);

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации/ vk.com
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11 июня (четверг) - русский язык;

15 июня (понедельник) -ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день);

18 июня (четверг) - история, физика;

22 июня (понедельник) - обществознание, химия;

25 июня (четверг) - биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);

26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) - устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение").

Также в проекте приказа указаны резервные дни по всем предметам. Они нужны для так называемых "досрочников" - ребят, которые не смогли сдать ЕГЭ в марте из-за сложной эпидемической ситуации. Плюс для тех, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни (или кто пропустил свой основной день по уважительным причинам).

Итак, какой будет резерв:

1 июля (среда) - русский язык;

2 июля (четверг) - биология и письменный ЕГЭ по иностранным языкам;

3 июля (пятница) - география, литература, информатика (ИКТ), устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение");

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Задания ЕГЭ изменятся в 2022 году

6 июля (понедельник) - математика (базовая и профильная);

7 июля (вторник) - история, физика;

8 июля (среда) - обществознание, химия;

10 июля (пятница) - резерв по всем учебным предметам;

11 июля (суббота) - резерв по всем учебным предметам.

Всего ЕГЭ в этом году планирует сдавать почти 800 тысяч ребят.

Прямая речь

Анзор Музаев, врио руководителя Рособрнадзора:

- Несмотря на изменение сроков, экзамены пройдут с соблюдением всех требований и мер безопасности. При проведении экзаменов мы в любом случае будем соблюдать принцип равенства условий и правил для всех участников. Объективность полученных результатов ни у кого не должна вызывать сомнений. Для участников ЕГЭ и ОГЭ будут сохранены все те возможности, которые были ранее.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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