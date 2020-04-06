Отток людей из мегаполисов в загородные дома и на дачи приведет к перераспределению нагрузки электропотребления, большая часть которой придется на пригороды и сельскую местность. Электросети к такому изменению готовы, уверены в минэнерго.

Замминистра энергетики России Евгений Грабчак рассказал "РГ", что в ведомстве не сомневается в способности распределительных сетей выдержать увеличение нагрузки. По его словам, сейчас в энергосистеме действует особый режим работы и ограничено проведение регламентных ремонтных работ. Кроме того, оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

Замминистра подчеркнул, что если экстренные ситуации все же возникнут, предусмотрено оперативное реагирование ситуационно-аналитического центра и квалифицированных выездных бригад.

В компании "Россети" уточнили, что отмечают увеличение потребления электроэнергии за городом в пределах 20 процентов и к нему готовы.