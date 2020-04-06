Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни. В том числе и на футбол. Когда будет возобновлен сезон, что будет с контрактами игроков, их зарплатами - все это пока остается загадкой. По мнению известного агента Шандора Варги, владельцам клубов стоит призадуматься о том, каким образом они тратят свои деньги. И что в первую очередь нужно думать о своих воспитанниках, а не о миллионных трансферах.

Как оценили инициативу ряда клубов сократить зарплату футболистам?

Шандор Варга: Очень позитивно. Вспомнилась история 2006 года, когда "Ювентус" вылетел из высшего дивизиона, а Буффон, Недвед и Дель Пьеро не просто остались в команде, а играли за ползарплаты. Такие поступки достойны уважения. Вообще футболисты и так много получают. Так что они обязаны в столь сложных ситуациях, как нынешняя, проявлять внимание и помогать другим людям.

Как клубам строить планы на летний трансферный период? Можно сказать, что вся работа в этом направлении сейчас приостановлена?

Шандор Варга: Проблемы возникают уже сейчас. К примеру, мой игрок Тамаш Кадар перешел недавно из киевского "Динамо" в "Шаньдун Лунэн". Он уже получил китайскую визу, но не может вылететь туда. Наверное, странно слышать такое от агента - но я бы рекомендовал руководителям всех клубов направить энергию на воспитание собственной молодежи. Нужно уделять больше внимания таким ребятам, строить академии.

Как это делает, к примеру, "Краснодар".

Шандор Варга: Именно. Но в мировом футболе топ-клубы редко обращают внимание на свои академии. Пандемия коронавируса - это повод немножко задуматься. И вместо того, чтобы покупать игроков со всего света, следить за своими ребятами. Это полезно не только для футбола, но и всего мира - нажать на паузу и переосмыслить определенные вещи. Мы станем чище, ответственнее.

Одно из предложений ФИФА - слияние летнего и зимнего трансферных окон. Это возможно?

Шандор Варга: Сейчас ФИФА и УЕФА будут рассматривать различные варианты. Мой близкий друг Арсен Венгер вообще всю жизнь считал, что два трансферных окна за год - это перебор. И я с ним согласен. Футбол и работа тренера превращаются в шопинг в супермаркете: у кого куча денег - тому больше достанется. Очень плохая тенденция. Венгер сам нередко страдал от таких вещей. Вспомните, как в 2006 году "Челси" за спиной у "Арсенала" вел переговоры с Эшли Коулом. В итоге его агент Джонатан Барнетт был лишен лицензии, а "Челси" - оштрафован.

Еще одна инициатива ФИФА - создание фонда помощи клубам, которые столкнулись с финансовыми проблемами.

Шандор Варга: Надо понимать, что у многих команд было не очень с финансами еще до коронавируса. Но я уверен: если подойти к этой ситуации разумно, взвешенно - можно спасти клуб. Если есть добрые намерения, болельщицкая база, спонсоры.

По словам Леонида Федуна, "Спартак" будет терять в месяц 500 миллионов рублей из-за вынужденной паузы. Наши команды справятся с этим кризисом?

Шандор Варга: С уважением отношусь к Федуну. Он столько энергии и денег вложил в "Спартак", что наверняка очень сильно переживает из-за всего этого. Но опять же: если игроки, руководство, болельщики и спонсоры будут заодно - ситуацию можно спасти. Сейчас мы все проходим испытание. И самое главное - здоровье людей.

Давайте поговорим об одном из ваших игроков - Федоре Чалове. Каким вы видите идеальный план по его будущему?

Шандор Варга: Чалов - молодец. В таком возрасте получить предложение от клуба "Кристал Пэлас" английской Премьер-лиги в размере 25 миллионов фунтов, привлечь внимание одного из лучших тренеров мира - это знак качества. Что касается планирования или мыслей о будущем, то в футболе невозможно что-то загадывать наперед. Но я рад, что в России появляются талантливые ребята. И они, уверен, будут стремиться уезжать в Европу. Конечно, будут и те, кто захочет уехать в Китай или Саудовскую Аравию, чтобы заработать побольше денег. Однако в основном россияне будут ориентироваться на топ-5 европейских лиг.

Шандор Варга: Чалов - молодец. В таком возрасте получить предложение от клуба "Кристал Пэлас" английской Премьер-лиги в размере 25 миллионов фунтов - это знак качества

Летом прошлого года Евгений Гинер сказал, что, на его взгляд, Чалову пока рано в Европу. Это так?

Шандор Варга: Немножко не согласен с Гинером. Я дружу с ним 30 лет и очень уважаю за то, что он сделал для российского футбола. Если бы у всех ваших клубов были такие руководители, как Гинер, - футбол в России развивался бы быстрее. Теперь возвращаясь к Чалову. Я очень хорошо знаю Роя Ходжсона. И могу точно сказать - Чалову пошла бы на пользу работа с таким специалистом. Ходжсон тренировал сборную Англии, "Интер", "Ливерпуль". Он выводил в финал Лиги Европы такую команду, как "Фулхэм". Да, "Кристал Пэлас" - это не "Арсенал" или "Манчестер Сити". Но Федор сделал бы серьезный шаг вперед. При этом мы уважаем позицию ЦСКА. Армейцы не захотели отпускать своего ведущего форварда. Это показывает, что Гинер в первую очередь думает о спортивных успехах, а не финансовых.

Давайте объективно: в "Кристал Пэлас" в линии нападения играют Уилфрид Заа, Джордан Айю, в запасе сидит экс-форвард "Ливерпуля" Кристиан Бентеке. Уверены, что Чалов попадал бы в стартовый состав такой команды?

Шандор Варга: А вы думаете "Кристал Пэлас" заплатил бы 25 миллионов фунтов за игрока, чтобы посадить его на скамейку? Нет, конечно. Трансфер Чалова стал бы рекордным в истории клуба. Это о многом говорит.

Интерес Ходжсона к Чалову сохранился?

Шандор Варга: Конечно.

А его не смущает явный спад в игре Федора?

Шандор Варга: Мы периодически общаемся с Роем. Забил Чалов 29 мячей или десять - это цифры. Но если серьезный клуб интересуется тобой, то смотрит не только на статистику. Может, футболист забил в этом сезоне меньше, но приносит команде больше пользы. Здесь нужен комплексный подход. Особенно если ты готов платить за игрока большие деньги, как в случае с Федором.