Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 86-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в абзац второй пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2004, N 30, ст. 3088; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 40; N 49, ст. 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2014, N 26, ст. 3394; 2018, N 27, ст. 3947; N 49, ст. 7497) изменение, заменив слова "а также лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих выплаты за деятельность по гражданско-правовым договорам и не работающих по трудовому договору" словами "лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих выплаты за деятельность по гражданско-правовым договорам и не работающих по трудовому договору, а также лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин