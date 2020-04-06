Пережившая "испанку" 104-летняя итальянка излечилась от коронавируса

Жительница итальянского города Биелла Ада Зануссо излечилась от коронавирусной инфекции в возрасте 104 лет.

Бабушка Ада, как ее прозвали итальянские СМИ, стала самым пожилым человеком в мире, победившим COVID-19. Более ста лет назад, в 1918 году, Зануссо пережила пандемию "испанки", унесшую жизни около ста миллионов человек.

По информации La Repubblica, женщина заболела 17 марта в доме престарелых, где от смертоносного вируса умерли 20 человек. Зануссо была доставлена в местную больницу с высокой температурой и рвотой. Несмотря на почтенный возраст и тяжелое состояние, бабушка Ада быстро пошла на поправку, не потеряв ясности ума.

"В какой-то момент она встала с кровати и села на стул. Ее исцеление стало для всех нас большой радостью и надеждой для тех, кто оказался в подобной ситуации", - признался Карла Фурно Маркезе, лечащий врач Зануссо.