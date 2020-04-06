Песков напомнил о важности дисциплины в ситуации с коронавирусом

Дисциплина и ответственность по отношению к своему здоровью необходимы гражданам для успешной борьбы с коронавирусом, считают в Кремле.

"Президент и представители правительства неоднократно говорят, что нужна дисциплина и ответственное отношение к себе и своему здоровью", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что регионы наделены полномочиями по определению степени необходимого режима изоляции - в первую очередь для защиты людей от коронавируса и чтобы воспрепятствовать скачкообразному распространению этой инфекции. А с другой стороны - чтобы, по возможности, минимизировать последствия этих действий для экономики. Поэтому главы регионов, на свое усмотрение и руководствуясь своим анализом, принимают меры в координации с федеральными властями, пояснил он.