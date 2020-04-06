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6 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в статью 20 Федерального закона от 29 июня 2018 года N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 27, ст. 3954) следующие изменения:

1) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Недвижимое имущество, вносимое в оплату дополнительных акций, оценивается по его кадастровой стоимости, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости и действующей на дату составления перечня объектов недвижимого имущества, определенного в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а в случае отсутствия таковой - по его рыночной стоимости.";

2) часть 28 изложить в следующей редакции:

"28. В случае отчуждения, передачи во владение и (или) в пользование объектов недвижимого имущества, транспортных средств, относимых к движимому имуществу, а также иных объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых составляет более 100 тысяч рублей, такое имущество либо право владения или пользования им подлежит оценке в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. В случае выявления объектов недвижимого имущества, не соответствующих целям деятельности Общества, Общество реализует соответствующее недвижимое имущество в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о совершении сделки в отношении таких объектов недвижимого имущества принимается советом директоров Общества.";

3) в части 29 слова ", а также оценку их рыночной стоимости" исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин