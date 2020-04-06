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06.04.2020 14:30
Рубрика: Власть

Полицейские получат компенсацию за переработки из-за коронавируса

Текст: Иван Петров
Все полицейские, которые активно задействованы в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции, получат дополнительные средства. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По его словам, буквально на днях был решен вопрос о выделении министерству дополнительного финансирования на выплату компенсаций за сверхурочную работу. "Эти средства по моему указанию будут доводиться до территориальных органов на основании заявок", - уточнил глава МВД России.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По словам официального представителя МВД России генерал-майора Ирины Волк, в специфику организации работы полиции в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции были внесены существенные коррективы. "В частности осуществляются поквартирные обходы граждан в целях контроля за соблюдением карантинных мер", - пояснила она.

В понедельник Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу УМВД России по городу Севастополю нового начальника городского управления - полковника полиции Павла Гищенко. Министр потребовал от нового руководителя обеспечить эффективное целевое использование денежных средств, чтобы "каждый сотрудник получил доплату за вынужденную переработку".

То же самое указание касается и всех остальных руководителей территориальных органов внутренних дел.

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