Полицейские получат компенсацию за переработки из-за коронавируса

Все полицейские, которые активно задействованы в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции, получат дополнительные средства. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев.

По его словам, буквально на днях был решен вопрос о выделении министерству дополнительного финансирования на выплату компенсаций за сверхурочную работу. "Эти средства по моему указанию будут доводиться до территориальных органов на основании заявок", - уточнил глава МВД России.

По словам официального представителя МВД России генерал-майора Ирины Волк, в специфику организации работы полиции в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции были внесены существенные коррективы. "В частности осуществляются поквартирные обходы граждан в целях контроля за соблюдением карантинных мер", - пояснила она.

В понедельник Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу УМВД России по городу Севастополю нового начальника городского управления - полковника полиции Павла Гищенко. Министр потребовал от нового руководителя обеспечить эффективное целевое использование денежных средств, чтобы "каждый сотрудник получил доплату за вынужденную переработку".

То же самое указание касается и всех остальных руководителей территориальных органов внутренних дел.