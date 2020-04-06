Полиция Италии накрыла играющих в карты в лесу пенсионеров

Затем они уходили вглубь лесного массива: здесь в специальном укромном местечке мужчин ждали припрятанные пластиковые стол и стулья. Пожилые игроки в карты даже не носили масок. Как сообщает Milano la Repubblica, чтобы встретиться и поиграть в карты, они говорили семьям, что хотят пойти по магазинам, купить газету или находили другие подобные оправдания. Их выдала слишком азартная реакция во время игры: сразу несколько законопослушных граждан, которые проходили по набережной канала, сообщили о странных старческих криках, которые раздавались из гущи леса. Так в дело вмешались местные стражи порядка, доставившие "стариков-разбойников" в ближайший полицейский участок.

К счастью, для нарушителей карантина полицейские не стали составлять протоколы на картежников и не подвергать их административному взысканию как положено в соответствии с новыми ограничениями на период изоляции. С мужчинами провели строгую профилактическую беседу, развезли их по домам, наказав родным ни в коем случае не выпускать их из дома. Теперь фанаты азартной картежной игры будут шлифовать свое мастерство и получать удовольствие на многочисленных онлайн-ресурсах в интернете.

Мэр Кастано Примо Джузеппе Пиньяцелло, который получил информацию об инциденте на свою страничку в соцсетях от одного из пользователей, сообщил, что ему хорошо известно место, где собирались пожилые люди. "Это место посещается всегда, круглый год, летом и зимой. В более холодные месяцы пожилые люди собираются, чтобы зажечь огонь и согреться. Мы четко объяснили гражданам, что в период изоляции никто не должен собираться в группы, а тем более люди старше 65 лет, - сказал мэр. - Я думаю, что они не осознавали, на какие риски они идут. Я сначала очень разозлился. Затем мне стало смешно".

Тем временем полиция Кастано Примо еще более усилила проверки. "Буквально вчера мужчина, который пробежал далеко за 200 метров от своего дома, и человек, проживающий в другом муниципалитете в этом районе, который направлялся в газетный киоск, были остановлены и оштрафованы", - пояснил Пиньяцелло.