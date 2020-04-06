Аналитики отмечают, что первой страной, где был зафиксирован резкий рост количества времени, потраченного на смартфоны, стал Китай. В среднем жители Поднебесной во время пандемии проводили в гаджетах по пять часов в день. По сравнению с аналогичным периодом за 2019 год, рост составил 30%. По всему миру средний рост составил 20%.

"Одним из главных факторов роста количества времени, проведенного в гаджетах, стал перенос совещаний и общения в онлайн", - считает ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов. Так, популярность платформы Zoom выросла почти в 20 раз за три месяца. Много времени тратится и на развлечения: стриминговый сервис Twitch поставил рекорд по количеству просмотров за квартал, преодолев планку в 3,1 млрд часов.

Экспоненциально растет не только время, проведенное в смартфонах, но и сумма, которую люди тратят на мобильные приложения. В первом квартале 2020 года пользователи потратили более 23,4 млрд долларов на программы - это рекордный показатель за квартал. Речь идет именно о покупках ПО в магазинах приложений, а не о встроенных микротранз­акциях.

Количество загрузок увеличилось на 15%, превысив 31 млрд: из них 22,5 млрд приложений загрузили в магазине Google, а 9 млрд - у Apple. Больше всего интересовались играми и развлечениями, но рост наблюдался и среди приложений, связанных со спортом и здоровьем.