После пожара возле Чернобыльской АЭС уровень радиации превышен в 16 раз

Власти Украины сообщили о резком скачке уровня радиации, вызванной лесным пожаром в запретной зоне вокруг Чернобыля, где произошла в 1986 году самая страшная ядерная авария в мире.

Пламя, по неустановленным пока причинам, вспыхнуло в субботу и распространилось на 20 гектарах в лесопарковой зоне возле Чернобыльской электростанции и уже через сутки пожар распространился на территории примерно в 100 гектаров.

Киев мобилизовал два самолета, вертолет и около 100 пожарных для борьбы с огнем. Первоначально в заявлении службы по чрезвычайным ситуациям Украины говорилось о том, что никакого увеличения радиации в воздухе обнаружено не было.

Однако в субботу служба сообщила, что повышение радиации в некоторых районах привело к "трудностям" в борьбе с огнем, при этом подчеркивая, что находящиеся поблизости люди вне опасности. Наконец, в воскресенье вечером глава государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил о том, что есть плохие новости - радиация в центре пожара значительно выше нормы. Пожары являются довольно распространенным явлением в лесах возле заброшенной атомной станции. Как правило, они являются следствием умышленных поджогов.

В результате аварии на АЭС "Чернобыль", когда в апреле 1986 года взорвался ее четвертый реактор, регион, непосредственно окружающий электростанцию, пострадал сильнее всего. Людям по-прежнему не разрешается жить в радиусе 30 километров от электростанции. Три других реактора в Чернобыле продолжали вырабатывать электроэнергию, пока АЭС окончательно не закрылась в 2000 году. Над четвертым реактором в 2016 году был установлен гигантский защитный купол.