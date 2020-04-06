Пожар в аэропорту Флориды уничтожил тысячи автомобилей каршеринга

Пожар рядом с международным аэропортом Форт-Майерс во Флориде уничтожил тысячи прокатных автомобилей, заявили чиновники местной пожарной службы.

Первоначально огонь распространился на территории в шесть гектаров, в результате чего сгорели 20 автомобилей. Однако пламя стремительно распространялось, и машины стали загораться и взрываться друг за другом. После того, как огонь был потушен, выяснилось, что в результате пожара было уничтожено более 3500 каршеринговых автомобилей, сообщает CNN.

По словам специалист Флоридской лесной службы Калоосахати Мелинды Авни, никто из людей не пострадал, а причина пожара расследуется. Пресс-секретарь Федерального авиационного управления США (ФАУ) Арлин Салак заявила, что пожар не оказал влияния на воздушное движение или на ситуацию в аэропорту.

Вокруг Форт-Майерса, города с населением около 82 000 человек на юго-западе Флориды, можно было видеть огромные клубы дыма. По словам Авни, наземная и воздушная поддержка была оказана администрации аэропорта Флоридской лесной службой и несколькими пожарными службами. Как отмечается в сообщении в Facebook, авиационное подразделение шерифа округа Шарлотт осуществило не менее 80 вылетов во время операции по тушению пожара.