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06.04.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Каникулы строгих правил

Правительство ограничило размер кредитов для отсрочки платежей по новому закону
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Правительство установило максимальные размеры кредитных продуктов, подпадающих под новый закон о кредитных каникулах: ипотека - 1,5 млн рублей, потребкредиты - 250 тыс. (для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс.), автокредиты - 600 тыс., кредитные карты - 100 тыс. рублей.
Заморозка платежей платная - в кредитные каникулы проценты начисляются. Фото: REUTERS Заморозка платежей платная - в кредитные каникулы проценты начисляются. Фото: REUTERS
Заморозка платежей платная - в кредитные каникулы проценты начисляются. Фото: REUTERS

Основная часть ипотечных кредитов, имеющаяся на руках жителей крупных городов, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, превышает установленный лимит (по данным Объединенного кредитного бюро, средняя по стране сумма ипотечного кредита в 2019 году выросла до 2,2 млн руб.). Однако для отсрочки платежей по ипотеке можно воспользоваться принятым еще в 2019 году законом об ипотечных каникулах - для них предельным размером кредита остаются 15 млн рублей, поскольку правительство так и не воспользовалось правом установить другой уровень.

Фото: iStock
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Новый закон предназначен прежде всего обладателям потребкредитов. По данным НБКИ, их средний размер в январе составил 172 тыс. рублей (годом ранее - 155 тыс.), причем в двух крупнейших агломерациях он больше установленного порога для кредитных каникул (392 тыс. в Москве, 284 тыс. в Московской области, 278 тыс. в Санкт-Петербурге), а почти во всех остальных регионах - значительно меньше (194 тыс. в Ленинградской области, 181 тыс. в Тюменской области и т.д.).

Если долг больше пороговых значений по потребительским кредитам, это не означает, что заемщик не сможет получить отсрочку платежей при потере или снижении заработка. При наличии подтверждающих падение дохода документов, в том числе в случае длительной болезни, можно провести и реструктуризацию на условиях банка, Банк России в марте настойчиво рекомендовал и банкам, и микрофинансовым организациям оперативно рассматривать и удовлетворять такие заявления. Если они остаются без ответа, это повод обратиться с жалобой в Банк России.

Более 27 тыс. россиян попросили "кредитные каникулы"из-за коронавируса

Еще до вступления закона о кредитных каникулах банки сообщали о многократном росте числа обращений за реструктуризацией. Десять крупнейших банков с 20 марта по 1 апреля приняли 27 тыс. заявлений в связи со снижением дохода из-за коронавирусной инфекции, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Основная причина отказов в реструктуризации- заемщик не может документами подтвердить падение доходов. В Сбербанке лишь каждая десятая полученная им заявка подтверждалась официальным документом, сообщал банк.

По новому закону граждане могут подать требование об отсрочке платежей, если их доходы за месяц, предшествующий подаче заявления, снизились на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Правила расчета этого дохода также установило правительство: кредитор исключает два календарных месяца с наибольшими и два календарных месяца с наименьшими выплатами, которые получал заемщик в 2019 году, и потом делит сумму выплат в оставшиеся месяцы на их количество.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Из решения правительства следует, что банк сам запрашивает данные о доходах заемщика у Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы, и только если у кредитора нет технической возможности использовать систему межведомственного электронного взаимодействия, справки заемщик должен предоставить сам. Ими могут быть не только справка из налоговой инспекции, но и справка о регистрации на бирже труда, больничный лист и другие. По закону на передачу оригиналов документов у заемщика 90 дней после подачи заявления.

Банк сам запросит данные о доходах заемщика у Пенсионного фонда и налоговой службы

"Предлагаемая форма реструктуризации задолженности прежде всего направлена на наиболее нуждающиеся слои населения, - обращает внимание Банк России. - Если гражданин в состоянии обслуживать долги, стоит поберечь свое право на кредитные каникулы для ситуации, когда они действительно станут необходимыми".

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Рынок кредитования

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