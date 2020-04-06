Правительство отменит штрафные санкции за неуплату по услугам ЖКХ

Правительство с момента подписания соответствующего постановления и до конца года отменит начисление гражданам штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - подчеркнул он. Не будут начислять пени за просрочку взносов за капитальный ремонт.

Кроме того, эти месяцы будут исключены из расчета межповерочного интервала для приборов учета.

Для поддержки семей с низкими доходами меняются правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. "Мы на полгода - до 1 октября 2020 года - продлим их право получать такие субсидии без дополнительных подтверждений", - заявил глава правительства.