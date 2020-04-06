Правительство РФ выделит ВОЗ один млн долларов на борьбу с коронавирусом

Кабмин решил выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) один миллион долларов на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение российского правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Российское правительство также выделило более 61,4 миллиона рублей на финансирование расходов государственного научного центра "Вектор" и Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, которые связаны с производством и поставкой во многие страны мира "средств для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции и оказанием материально-технической поддержки".