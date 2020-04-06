Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях развития национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства"

Принят Государственной Думой 11 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3615, 3616; 2009, N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6441; 2010, N 28, ст. 3553; 2011, N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3436, 3477; N 30, ст. 4071; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198; 2017, N 31, ст. 4756; N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 28, ст. 4149; N 32, ст. 5106; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8413, 8463; 2019, N 29, ст. 3852; N 30, ст. 4147; N 31, ст. 4438, 4452; N 52, ст. 7792) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) национальная гарантийная система поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - национальная гарантийная система) - система взаимодействующих организаций, осуществляющих деятельность в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, состоящая из участников национальной гарантийной системы, к которым относятся корпорация развития малого и среднего предпринимательства, акционерное общество "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства", а также фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств) (далее - региональные гарантийные организации), соответствующие требованиям к региональным гарантийным организациям и их деятельности, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.";

2) в части 2 статьи 15 слова "фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств)" заменить словами "региональные гарантийные организации";

3) в статье 152:

а) в наименовании слова "фондам содействия кредитованию" заменить словами "региональным гарантийным организациям";

б) в части 1 слова "Фонд содействия кредитованию (гарантийный фонд, фонд поручительств) (далее - региональная гарантийная организация)" заменить словами "Региональная гарантийная организация";

в) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Региональные гарантийные организации подлежат ежегодному ранжированию корпорацией развития малого и среднего предпринимательства с присвоением ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности региональных гарантийных организаций как участников национальной гарантийной системы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.";

4) наименование статьи 153 изложить в следующей редакции:

"Статья 153. Требования к членам органов управления региональной гарантийной организации";

5) часть 1 статьи 16 после слова "финансовую," дополнить словами "в том числе гарантийную,";

6) статью 17 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Оказание региональным гарантийным организациям финансовой поддержки, предусмотренной настоящей статьей, осуществляется с учетом присвоенного корпорацией развития малого и среднего предпринимательства ранга в отношении региональных гарантийных организаций, соответствующих требованиям к региональным гарантийным организациям и их деятельности, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

7) дополнить статьей 171 следующего содержания:

"Статья 171. Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства направлена на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам и оказывается участниками национальной гарантийной системы путем предоставления поручительств и (или) независимых гарантий по:

1) обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах;

2) обязательствам кредитных организаций, микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования, иных юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства;

3) обязательствам специализированных финансовых обществ по выпуску облигаций, обеспеченных залогом прав (требований) по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) иным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Основные положения развития национальной гарантийной системы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.

3. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, осуществляющая деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, координирует деятельность участников национальной гарантийной системы по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий, указанных в части 1 настоящей статьи.";

8) в статье 251

а) пункт 3 части 2 после слова "финансовой" дополнить словами ", в том числе гарантийной,";

б) часть 4 дополнить пунктом 124 следующего содержания:

"124) ежегодно организует и проводит в порядке, указанном в части 9 статьи 152 настоящего Федерального закона, ранжирование региональных гарантийных организаций с присвоением ранга;".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта "в" пункта 3, пункта 6 и подпункта "б" пункта 8 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "в" пункта 3, пункт 6 и подпункт "б" пункта 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин