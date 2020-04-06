Премьер-министр Ирландии будет раз в неделю работать врачом

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар возвращается на работу врачом в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. Таким образом, он стал еще одним из десятков тысяч бывших медиков в Ирландии, который ответил на призыв властей вернуться в сектор здравоохранения.

Напомним, 47-летний Варадкар проработал врачом в течение семи лет, прежде чем покинул профессию, был исключен из медицинского реестра в 2013 году и стал политиком. Как рассказали источники в ирландском правительстве, премьер будет работать раз в неделю в одном из госпиталей, как обычный медицинский работник.

Варадкар - сын индийского врача из Мумбаи Ашока Варадкара и ирландской медсестры Мириам Варадкар, и, по данным Irish Times, две его сестры и их мужья работают в сфере здравоохранения и сейчас находятся на переднем фронте борьбы с пандемией коронавируса.

В воскресенье было объявлено, что еще 21 пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Ирландии, в результате чего общее число погибших достигло 158. В Ирландии за день подтверждены 390 новых случаев заболевания, общее число заразившихся в этой стране достигло 4994.

Ирландия стремится удвоить тестирование на коронавирус до 4500 в день. В воскресенье исполнительный директор ирландской Службы здравоохранения Пол Рид заявил, что поставка химикатов для проведения тестов остается "крайне серьезной проблемой ". В конце прошлой недели тестирование сократилось до 1500 процедур в день.