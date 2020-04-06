Президент Никарагуа не появлялся на публике более трех недель

Жители Никарагуа не видели своего президента Даниэля Ортегу уже 24 дня. Как напоминает El Pais, в последний раз он выступал публично 12 марта. Тогда Ортега принял участие в виртуальной встрече лидеров стран Центральной Америки, посвященной борьбе коронавирусом. На ней главы государств обсуждали свои стратегии в этой "войне". После саммита президент Никарагуа выступил перед СМИ с короткой речью. И пропал.

Предполагалось, что Ортега появится на похоронах своего соратника Хасинто Суареса, которые прошли на прошлой неделе. Но и тут его никто не увидел. Ожидавшееся выступление президента было отменено. Не было главы государства и на специальном заседании парламента. В связи с этим появились различные домыслы, например, что у 74-летнего Ортеги возникли проблемы со здоровьем, что он находится в карантине.

Кстати, в стране карантин так и не был объявлен. Никарагуа остается единственной страной в регионе, которая не соблюдает профилактические меры, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Тут по-прежнему проводятся ярмарки, концерты и другие массовые мероприятия.

Сами никарагуанцы шутят, что их президент соблюдает режим самоизоляции. В соцсетях появились мемы с подписью: "Будь как Ортега, оставайся дома".