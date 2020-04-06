Проект "Большие гастроли" намерен собрать еще один миллион просмотров

Онлайн-трансляции видеозаписей постановок региональных и ведущих российских театров на сайте Всероссийского интернет-проекта "Большие гастроли-онлайн", канале YouTube и в соцсетях за первую нерабочую неделю, объявленную в стране из-за эпидемии коронавируса, посмотрели более миллиона раз. Такому аншлагу позавидует любой театр.

Спецпроект "Большие гастроли-онлайн" был запущен Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности в конце марта 2020 года, чтобы поддержать театры, оказавшиеся из-за коронавируса в самоизоляции от зрителей. Каждый день россияне могли бесплатно смотреть лучшие спектакли театров со всей страны - от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Чукотки на официальных ресурсах проекта.

Первая неделя виртуального тура оказалась очень удачной. В гастролях-онлайн приняли участие театры из Калининграда, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Саратова, Липецка и Иванова.

Вторая неделя большого театрального онлайн-проекта будет не менее яркой, обещают организаторы. С 6 по 12 апреля покажут спектакли "Поющая стрела" и "Приключения Ашота-бедняка" (оба - Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр"), "Герой нашего времени" (Астраханский драматический театр), "Васса Железнова" (Малый театр), "Гамлет" (Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова), "Орландо, Орландо" (Московский театр "Геликон-опера"), "Кот в сапогах" (Екатеринбургский ТЮЗ), "Зимняя сказка" (ТЮЗ им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург).

Напоминаем, что прямые трансляции начинаются каждый день в 19.00 по московскому времени. Карантин и самоизоляции не повод отказывать себе в удовольствии сходить в театр.