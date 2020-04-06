Ученые научились программировать клетки и продлевать их жизнь

Ученые Вашингтонского университета медицины научились управлять жизнью клеток, используя те же инструменты, что при работе с обычным компьютером. Об этом пишет журнал Science.

Они создали искусственные белки - "хакеры", которые позволяют программировать поведение комплексных систем.

Такой системой, например, может быть экспрессия генов (процесс, во время которого наследственная информация гена преобразуется в РНК или белок) внутри Т-клеток (Т-лимфоцитов), которые есть в человеческом организме.

В будущем эта разработка поможет врачам проводить операции по трансплантологии более безопасно и без больших затрат времени. Кроме того, она поможет в лечении рака.

Дело в том, что в развитии раковых заболеваний и сложности его вылечить огромную роль играет истощение как раз Т-клеток. С помощью искусственных белков, которые будут реагировать на посылаемые клеткой сигналы истощения, ученые будут продлевать жизнь этой клетки.

Медики считают, что продление жизни Т-клеток и возможность их программировать индивидуально в организме каждого пациента, сделают медицину более персонализированной, а благодаря этому вырастет и количество благоприятных исходов раковых заболеваний.