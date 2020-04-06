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06.04.2020 18:45
Рубрика: Общество

Проректор РАНХиГС: Дистанционная форма обучения подходит не для всех

Текст: Мария Набиркина
Что самое сложное в переходе на онлайн-обучение? Вернутся ли студенты в аудитории, когда эпидемия коронавируса закончится? Какие предметы нельзя преподавать полностью дистанционно?
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Об опыте вузовской "удаленки" рассказывает проректор РАНХиГС Максим Назаров.

- Максим Николаевич, российским вузам пришлось экстренно переводить весь учебный процесс в онлайн-формат. Справились? 

Максим Назаров: Быстро перевести весь учебный процесс в дистанционный формат - задача не из легких. Ещё и месяца не прошло: вузам было рекомендовано переходить на удаленный режим с 17 марта. Нам повезло: многие преподаватели РАНХиГС к этому моменту уже прошли курсы повышения квалификации по использованию дистанционных технологий в образовании. Кроме того, у академии есть своя цифровая платформа. Мы оперативно выдали пошаговые инструкции и студентам, и преподавателям. Разрешили пользоваться не только платформой академии, но и другими, внешними, ресурсами. Главное - сохранить действующее расписание занятий, наладить удобную связь преподавателя со студентом. Это удалось.

- В чем "фишка" цифровой платформы РАНХиГС?

Максим Назаров: Полная интеграция системы управления учебным процессом с системой дистанционного обучения. Воедино связаны вся информация о студентах, учебные планы, расписание занятий. Прямо из расписания можно "переходить" в систему дистанционного обучения и проводить занятие. Как раньше все в одно время приходили на лекции в аудитории, так и сейчас, только виртуально, студенты и преподаватель в своем расписании нажимают ссылку - занятие начинается.

- Видеотрансляции, вебинары, чаты, форумы - такова реальность учебы в вузе в нынешней ситуации. Учиться и учить стало сложнее?

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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Максим Назаров: Пока еще рано говорить о каких-то результатах. Но знаю, что уже сейчас ребята с удивлением отмечают: нагрузка увеличилась, стало больше заданий. Коллеги говорят, что работать стало удобнее, по крайней мере, не надо тратить время на дорогу. А вот для студентов учиться без очного контакта с преподавателем труднее: домашняя обстановка отвлекает и расслабляет. Преподаватели тоже должны понять: дистанционная лекция сильно отличается от обычной. Важно продумать сценарий, чтобы не потерять внимание слушателей "по ту сторону экрана". И, кстати, для нас, тех, кто учит, очень важно чувствовать отклик в студентах, видеть их живую реакцию. Поэтому для меня, как преподавателя математики, всегда важно было писать на доске. Не показывать слайды с формулами, а именно писать "живые" формулы задачи, которые мы решаем вместе. На дистанте это сложно, но возможно.

- В чем плюсы и минусы учебы на удаленке?

Максим Назаров: Мы учимся выстраивать свои материалы в четкую и понятную систему, правильно их преподносить, открываем новые возможности. Конечно, сложность в том, что если студент не хочет учиться, дистанционно ему легче "спрятаться", а нам - сложнее его мотивировать. Сложнее понять группу, почувствовать, все ли хорошо "доходит", ведь у ребят не всегда есть возможность оперативно переспросить что-то. Большой плюс в том, что все мы учимся новому, и все эти сценарии можно будет использовать и потом, когда вернемся к очной форме занятий. Это не эксперимент, а жизнь. И студенты, и преподаватели, уверен, понимают свою ответственность, готовы к преодолению трудностей, несмотря на все риски.

- Все ли предметы вписываются в дистанционный формат?

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Максим Назаров: На мой взгляд, чисто дистанционная форма подходит не для всех. Например, математику я бы хотел преподавать очно. Есть и другие направления, которые очень сложно перевести в дистант, например, медицина, ядерная физика, авиационная техника, вокальное искусство. На самом деле таких направлений достаточно много. Честно говоря, я сторонник смешанного формата обучения. Но допускаю, что и студенты, и преподаватели могут не захотеть возвращаться к аудиторной версии занятий по тем предметам, которые не теряют в качестве на удаленке. Не вижу в этом проблемы. Если эффективность не падает, то почему нет. Другое дело, что таких предметов немного.

Здесь сложно привести примеры. Очень многое зависит от преподавателя, а не предмета.

- Этим летом часть госэкзаменов в вузах, возможно, пройдет в онлайн-режиме. Как гарантировать объективность?

Максим Назаров: Современные технологии позволяют обеспечить и идентификацию личности, и контроль знания.

Например, прокторинг. Программа сама сверяет фотографию и все данные на документе, который показан на камеру, с лицом того, кто сидит перед компьютером и с его данными в вузовской системе дистанционного обучения. Более того, можно отследить движение студента, наличие посторонних в комнате по видео или звукам, использование телефонов и интернета. В РАНХиГС мы к сценарию онлайн-экзаменов готовы: прокторинг уже использовали при сдаче зачетов. Опыт есть.

- Перенесены сроки приемной кампании в вузы, скорее всего, она тоже будет дистанционной. В академии к этому готовы?

Фото: Мария Ленц / Комсомольская Правда
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Максим Назаров: В целом, да. Если потребуется, то собственные вступительные испытания будем организовывать через цифровую платформу академии, используя технологии прокторинга. Сейчас подсчитываем примерную нагрузку, анализируя цифры прошлого года по сдававшим вступительные испытания. Основной прием в РАНХиГС - по результатам ЕГЭ. Право сдавать наши вступительные испытания есть только у ребят с ограниченными возможностями здоровья, иностранных абитуриентов и лиц, завершивших образование за рубежом. Таких в прошлом году было около 60 человек. Также у нас свои экзамены при приеме на направления подготовки "Журналистика" и "Дизайн". Прорабатываем их перевод в дистанционный формат.

- Может, традиционные формы обучения и сдачи экзаменов и вовсе вскоре останутся в прошлом? 

Максим Назаров: Не думаю. Скорее, будут дополнены новыми возможностями, станут более активно использовать технологии. Кстати, серьезный апгрейд может случиться у заочного образования, которое в последние годы было принято критиковать. Если его грамотно усилить цифровыми технологиями, то, на мой взгляд, оно снова станет одним из значимых форматов обучения.

Общество Образование

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