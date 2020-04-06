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06.04.2020 03:39
Рубрика: Власть

В России ответили на заявление шведского министра о "русских троллях"

Андерс Игеман. Фото: HENRIK MONTGOMERY/TT NEWS AGENCY/AFP Андерс Игеман. Фото: HENRIK MONTGOMERY/TT NEWS AGENCY/AFP
Андерс Игеман. Фото: HENRIK MONTGOMERY/TT NEWS AGENCY/AFP

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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На самом деле его "атаковали" шведские юзеры Сетей, несогласные с его позицией, написал российский сенатор в Twitter. По его словам, Хиллари Клинтон также стала в 2016 не жертвой "русского вмешательства", а собственной непопулярности.

Ранее российский МИД поиронизировал в Facebook над заявлением шведского министра. Дипломаты опубликовали фотографию сконфуженного Игемана, который разводит руками. Публикацию сопровождает подпись: когда оказалось, что "атака русских троллей" на самом деле была организована местной группой в "шапочках из фольги".

В конце декабря прошлого года Андерс Игеман написал в Facebook, что Швеция будет развивать у себя сети 5G. Под этой публикацией появились сотни комментариев обеспокоенных шведов. В итоге Игеман, объявил себя объектом атаки русских троллей, якобы желающих остановить движение Швеции по пути прогресса, пишет РИА Новости.

Шведское издание SVT Nyheter провело расследование, изучив комментарии. Пятого апреля было объявлено, что записи оставляли реальные люди, в числе которых и члены одного из сообществ, которое борется с "радиацией" от сетей 5G. Призывы атаковать страницу Игемана принадлежали жительнице Стокгольма, активистке этой группы, которая называет себя "обычной бабушкой".

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