Конечно, коронавирус, в отличие от коммунизма, описанного в "Манифесте" Маркса - Энгельса, совсем не "призрак".

1 200 000 выявленных больных, почти по 100 000 новых каждый день, больше 60 000 погибших - суровая реальность. Тем не менее для МИЛЛИАРДОВ людей, попавших в тиски карантинов, вирус похож на Призрак, бродящий по миру, зато вот борьба с ним - более чем реальна.

Отсюда - типичная человеческая реакция. "Не верю!" "Наглядности нет" - неудобства (парламентски говоря!) от карантина есть, но "невиден" не только вирус, но и его разрушительное действие. По сути, идет настоящая мировая война... с неосязаемым врагом. Обычная война видна хотя бы в хронике бомбежек, разрушенных домов, военных действий... Сегодняшняя война в белых халатах - скрыта. Отчасти потому, что власти вполне разумно не хотят добивать кадрами из больниц людей и без того напряженных и запуганных. Но в результате часто возникает обратный эффект: "Да что тут такого-то?! Ну, каждый год от ОРВИ больше умирает, но никто же не устраивает из этого конец света!" Боюсь, многие бессознательно ощущают себя статистами какого-то "фэнтези"-сериала. Отсюда поиски "сценариста" и "продюсера", которые, "используя пандемию", готовят передел мира, сфер влияния. Правда, совершенно непонятно, в пользу какого государства, когда урон терпят абсолютно все...

Но есть элементарный, самоочевидный ответ на разговоры о "панике", "пиаре", а то и корыстном расчете "карантинщиков".

Эпидемия, в отличие от обычных болезней, опасна не тем, что ЕСТЬ, а тем, что БУДЕТ, если не бороться. Если не вводить карантины, не ограничивать общение, передвижение и т.д., то число больных будет расти в геометрической прогрессии, пока не охватит, и очень быстро, за считаные месяцы, большинство жителей планеты Земля. Это будет означать полный крах медицины (в том числе и полное прекращение лечения любых других болезней), необходимость для врачей быстро и "без гуманистических рефлексий" решать, кого лечить, а кого бросать умирать в мучениях, а в итоге - гибель десятков, если не сотен миллионов людей, в основном пожилых. Т.е. погибнет 1-3% населения мира, или добрых 20% "стариков" - родителей людей среднего поколения, чья-то смерть почти в каждой семье.

Эпидемия, в отличие от обычных болезней, опасна не тем, что ЕСТЬ, а тем, что БУДЕТ, если не бороться

Нечто похожее было во время чумы в Европе или испанки. Но тогда и цена жизни была другой, и возможностей задавить эпидемии практически не было.

Сейчас эта возможность ЕСТЬ. Только - ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ.

И тут мы приходим к цене вопроса. Может быть, лекарство - карантин и остановка экономической жизни, хуже чем болезнь, сама пандемия?

Я далек от деклараций о "слезинке ребенка (старого ребенка!)" и "бесценности любой жизни". Если бы любая жизнь была не на словах бесценна, не было бы, скажем, войн. Ни "гибридных", никаких вообще... И медицина (сколько бы ни стоила государству) была бы бесплатной, равной и доступной для всех как воздух и свет. Так что и в современном мире жизнь людей имеет цену, пусть высокую, но имеет.

С другой стороны, сказать "что ж, будем принимать возможные меры, но значительной частью стариков и больных людей придется сознательно пожертвовать, чтоб не гробить экономику" - морально и психологически НЕВОЗМОЖНО. Некоторые правительства пытались на что-то подобное "намекнуть", но в итоге отступали и шли на введение все того же жесткого карантина, только при этом еще и запаздывали, теряли дорогое время...

В итоге все правительства интуитивно ищут компромисс.

Надеются все-таки на не фатально долгий карантин (порядка месяца), верят, что он даст эффект - хотя бы "горячка эпидемии" спадет, число смертей и новых заражений выйдет на плато и начнет снижаться. Как это получилось - если верить официальной статистике - в Китае, Корее, Японии. И тогда можно будет разжать, хотя бы ослабить мертвую хватку карантина, и начнется сравнительно быстрое восстановление экономики, как опять же было (и есть!) в этих странах. Кстати, бесконтрольная эпидемия означала бы не только гуманитарную катастрофу, но и паралич той же экономики, только паралич куда более трагичный, чем сейчас.

Еще одна модная тема - "конец глобализма". Понятно безудержное ликование многих публицистов, которые спешат объявить, что "коронавирус убил ЕС", сбылась мечта... аналитика. А для многих в антиглобализме нет ничего личного - просто пиар-бизнес...

Пандемия даст сильный толчок новой "бесконтактной экономике"

Неясно другое.

Какова альтернатива глобализму?

Глобальная пандемия разрушила глобальный мир, и на его "обломках" возникло... что? Крепкие монады, национальные государства, как в добром ХIХ веке резко отдельные друг от друга, "моя страна - моя крепость"? Но почему же дробление не пойдет дальше, скажем, до уровня штатов, областей, провинций, которые могут точно так же закрываться друг от друга, как это делают государства? Это частично и происходит. Так что - и национальные государства не выдержат инфицирование коронавирусом?

С другой стороны, ясно, что пандемия даст сильный толчок новой "бесконтактной экономике", а она-то как раз идеально технически приспособлена именно к глобальному миру, составляет его "нервную систему".

Поэтому не стоит путать кризис отдельных глобальных политико-бюрократических организаций и "конец глобализма". Думаю, что переболев вирусом, глобальный мир просто выйдет на следующий виток своего развития.

Но сейчас - в начале карантина в Москве - так далеко рассмотреть перспективу невозможно. Апрель бы простоять...