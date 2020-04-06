Новости

Московские экологи попросили не выпускать птиц на волю в Благовещение 20:27
Депутаты предложат Мишустину помочь потерявшим работу из-за коронавируса 20:21
В Крыму СК начал проверку отеля, принимавшего туристов 20:19
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией 20:09
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов 20:06
В Москве умерли двое больных с коронавирусом 19:49
В Ленобласти нашли магазин по продаже запчастей от ворованных машин 19:36
В Германии предложили отправлять на карантин всех прибывающих в страну 19:32
Владислав Федулов назначен замминистра экономического развития 19:24
В борьбе с коронавирусом врачам поможет искусственный интеллект 19:20
Крымский ученый назвал регионы, которым угрожают пожары в Чернобыле 19:12
Петербургские автодилеры попросили признать их пострадавшими от COVID-19 19:10
Жителям Севастополя выдали 60 тысяч пропусков 19:05
Иисуса Воробьева оштрафовали за неповиновение полиции 19:01
Ученые подсчитали количество левшей на планете 19:00
В Мурманской области анонсировали строительство спортивного интерната 18:52
Зюганов представил Мишустину предложения по поддержке граждан и экономики 18:47
Минтруд: На поддержку семей с детьми перечислят 200 млрд. рублей 18:41
Kia рассказала, сколько успела продать Seltos в России 18:38
Германия и Австрия выступили против выпуска "коронавирусных" облигаций 18:23
Курение во время самоизоляции обошлось болгарину в 2,5 тысячи евро 18:21
В Дербенте отменили запрет на въезд и выезд из города 18:11
Якушев: При сложностях с удаленной оплатой ЖКУ можно взять рассрочку 18:10
Кроссоверы Mazda CX-5 в России отзывают из-за дефектной оптики 18:10
Краснодарцы собрали еду и деньги для животных цирка на воде 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Конечно, коронавирус, в отличие от коммунизма, описанного в "Манифесте" Маркса - Энгельса, совсем не "призрак".

1 200 000 выявленных больных, почти по 100 000 новых каждый день, больше 60 000 погибших - суровая реальность. Тем не менее для МИЛЛИАРДОВ людей, попавших в тиски карантинов, вирус похож на Призрак, бродящий по миру, зато вот борьба с ним - более чем реальна.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Силуанов рассказал о наступлении в экономике "новой реальности"

Отсюда - типичная человеческая реакция. "Не верю!" "Наглядности нет" - неудобства (парламентски говоря!) от карантина есть, но "невиден" не только вирус, но и его разрушительное действие. По сути, идет настоящая мировая война... с неосязаемым врагом. Обычная война видна хотя бы в хронике бомбежек, разрушенных домов, военных действий... Сегодняшняя война в белых халатах - скрыта. Отчасти потому, что власти вполне разумно не хотят добивать кадрами из больниц людей и без того напряженных и запуганных. Но в результате часто возникает обратный эффект: "Да что тут такого-то?! Ну, каждый год от ОРВИ больше умирает, но никто же не устраивает из этого конец света!" Боюсь, многие бессознательно ощущают себя статистами какого-то "фэнтези"-сериала. Отсюда поиски "сценариста" и "продюсера", которые, "используя пандемию", готовят передел мира, сфер влияния. Правда, совершенно непонятно, в пользу какого государства, когда урон терпят абсолютно все...

Но есть элементарный, самоочевидный ответ на разговоры о "панике", "пиаре", а то и корыстном расчете "карантинщиков".

Фото: Александр Корольков/РГ
Какие последствия для экономики оставляют коронавирус и карантин

Эпидемия, в отличие от обычных болезней, опасна не тем, что ЕСТЬ, а тем, что БУДЕТ, если не бороться. Если не вводить карантины, не ограничивать общение, передвижение и т.д., то число больных будет расти в геометрической прогрессии, пока не охватит, и очень быстро, за считаные месяцы, большинство жителей планеты Земля. Это будет означать полный крах медицины (в том числе и полное прекращение лечения любых других болезней), необходимость для врачей быстро и "без гуманистических рефлексий" решать, кого лечить, а кого бросать умирать в мучениях, а в итоге - гибель десятков, если не сотен миллионов людей, в основном пожилых. Т.е. погибнет 1-3% населения мира, или добрых 20% "стариков" - родителей людей среднего поколения, чья-то смерть почти в каждой семье.

Эпидемия, в отличие от обычных болезней, опасна не тем, что ЕСТЬ, а тем, что БУДЕТ, если не бороться

Нечто похожее было во время чумы в Европе или испанки. Но тогда и цена жизни была другой, и возможностей задавить эпидемии практически не было.

Сейчас эта возможность ЕСТЬ. Только - ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ.

И тут мы приходим к цене вопроса. Может быть, лекарство - карантин и остановка экономической жизни, хуже чем болезнь, сама пандемия?

Я далек от деклараций о "слезинке ребенка (старого ребенка!)" и "бесценности любой жизни". Если бы любая жизнь была не на словах бесценна, не было бы, скажем, войн. Ни "гибридных", никаких вообще... И медицина (сколько бы ни стоила государству) была бы бесплатной, равной и доступной для всех как воздух и свет. Так что и в современном мире жизнь людей имеет цену, пусть высокую, но имеет.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Набиуллина назвала цену месяца карантина для экономики

С другой стороны, сказать "что ж, будем принимать возможные меры, но значительной частью стариков и больных людей придется сознательно пожертвовать, чтоб не гробить экономику" - морально и психологически НЕВОЗМОЖНО. Некоторые правительства пытались на что-то подобное "намекнуть", но в итоге отступали и шли на введение все того же жесткого карантина, только при этом еще и запаздывали, теряли дорогое время...

В итоге все правительства интуитивно ищут компромисс.

Надеются все-таки на не фатально долгий карантин (порядка месяца), верят, что он даст эффект - хотя бы "горячка эпидемии" спадет, число смертей и новых заражений выйдет на плато и начнет снижаться. Как это получилось - если верить официальной статистике - в Китае, Корее, Японии. И тогда можно будет разжать, хотя бы ослабить мертвую хватку карантина, и начнется сравнительно быстрое восстановление экономики, как опять же было (и есть!) в этих странах. Кстати, бесконтрольная эпидемия означала бы не только гуманитарную катастрофу, но и паралич той же экономики, только паралич куда более трагичный, чем сейчас.

Еще одна модная тема - "конец глобализма". Понятно безудержное ликование многих публицистов, которые спешат объявить, что "коронавирус убил ЕС", сбылась мечта... аналитика. А для многих в антиглобализме нет ничего личного - просто пиар-бизнес...

Пандемия даст сильный толчок новой "бесконтактной экономике"

Неясно другое.

Какова альтернатива глобализму?

Глобальная пандемия разрушила глобальный мир, и на его "обломках" возникло... что? Крепкие монады, национальные государства, как в добром ХIХ веке резко отдельные друг от друга, "моя страна - моя крепость"? Но почему же дробление не пойдет дальше, скажем, до уровня штатов, областей, провинций, которые могут точно так же закрываться друг от друга, как это делают государства? Это частично и происходит. Так что - и национальные государства не выдержат инфицирование коронавирусом?

Выжутович: Массовые увольнения во всех отраслях экономики РФ не грозят

С другой стороны, ясно, что пандемия даст сильный толчок новой "бесконтактной экономике", а она-то как раз идеально технически приспособлена именно к глобальному миру, составляет его "нервную систему".

Поэтому не стоит путать кризис отдельных глобальных политико-бюрократических организаций и "конец глобализма". Думаю, что переболев вирусом, глобальный мир просто выйдет на следующий виток своего развития.

Но сейчас - в начале карантина в Москве - так далеко рассмотреть перспективу невозможно. Апрель бы простоять...

Экономика Макроэкономика Власть Позиция Распространение коронавируса COVID-19 Колонка Леонида Радзиховского

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Песков: Новых сроков голосования по поправкам к Конституции нет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино