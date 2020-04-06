Врачи выявили не связанный с уровнем сахара ранний признак диабета

Исследователи из Университета Окленда и Университета Западной Шотландии выяснили, что оценить мышечную слабость, которая зачастую указывает на развитие ряда заболеваний (в том числе, и диабета), помогает ручной хват. Тест на силу хвата можно использовать в качестве ранней диагностики диабета второго типа среди относительно здоровых людей, у которых еще не развились типичные симптомы заболевания, отметили медики.

Для определения силы кисти и предплечья исследователи использовали обычные портативные динамометрические устройства.

- Уровни силы и слабости хвата оценивались с учетом пола, веса и возраста человека, - пояснили специалисты.

Чтобы определить величину относительной силы кисти, следует показания в килограммах, полученные в результате измерений динамометром, разделить на вес человека.

Так, согласно расчетам специалистов, если у 60-летней женщины прибор фиксировал 43 килограмма, а ее вес при этом составлял 90 килограммов, то величина силы кисти - 0,478. А это уже указывает на повышенный риск диабета, так как норма для женщин в возрасте 50-80 лет - 0,49 (у мужчин в возрасте от 50 до 80 лет - 0,68).

- Есть все основания полагать, что теперь у медицинских работников есть простой и надежный тест для того, чтобы обнаружить сахарный диабет на ранней стадии или до того, как появятся осложнения, - подчеркнули медики, добавив, что на начальных стадиях диабет протекает бессимптомно.