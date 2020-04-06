Принимать заболевших москвичей коронавирусом скоро начнет еще один стационар. В лечебном корпусе № 6 городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого полным ходом идет ремонт, а уже 13 апреля врачи этой столичной клиники смогут принять первых пациентов.

В семиэтажном здании - в котором раньше находилось терапевтическое отделение, рабочие трудятся круглыми сутками, перед ними поставлена задача закончить ремонт 7 апреля. На входе дежурят врачи: каждому измеряют температуру, выдают чистые маски и обрабатывают руки антисептиком. Пока в реанимации и палатах интенсивной терапии готовы только стены и потолки, но к 13 апреля здесь поставят оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких и койки с медицинскими газами.

"В общей сложности обновленный корпус сможет принимать 450 пациентов с коронавирусом, а реанимация - до 60 "тяжелых" больных, - рассказал главврач Алексей Погонин. - Необходимое оборудование уже есть. Мы получили дополнительные аппараты ИВЛ и компьютерный томограф, который поможет специалистам в постановке диагноза. Если аппаратов ИВЛ окажется недостаточно, мы сможем забрать из операционных". Сложность переоборудования в том, что меняется сама логистика передвижения врачей и пациентов. Во всем здании проводится разделение корпуса на "чистые" и "грязные" зоны, чтобы врачи, контактировавшие с зараженными, не пересекались со специалистами других отделений, в которых находятся пациенты без подтвержденного диагноза. В лечебном учреждении также устанавливают дополнительные санпропускники, препятствующие распространению инфекции.

Обновленный корпус больницы имени Спасокукоцкого примет пациентов уже 13 апреля

Напомню, для лечения больных с коронавирусом развернуты отделения в восьми стационарах: ГКБ № 40 (Коммунарка), ИКБ № 1, ИКБ № 2, госпитале для ветеранов войн на Шаболовке, ДГКБ им. З.А. Башляевой, НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова (новый Перинатальный корпус) и ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.