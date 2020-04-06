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В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей карантинного режима. На внеочередном заседании Московской областной Думы депутаты сразу в трех чтениях приняли закон, налагающий материальную ответственность на недисциплинированных граждан, должностных и юридических лиц.

Как сообщил председатель думского комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов, за первичное нарушение карантинного режима граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей, повторное обойдется уже в 5 тысяч. Если нарушителя карантина задерживают на машине, штраф сразу составит 5 тысяч рублей, а автомобиль будет перемещен на штрафстоянку. "Все эти положения касаются только тех, кому выдано предписание находиться на карантине - это граждане, прибывшие из-за рубежа и те, кто контактировал с уже заболевшими коронавирусной инфекцией", - подчеркнул Баранов. На остальных жителей области эти требования пока не распространяются - до особого распоряжения губернатора. Власти специально оговорили этот момент, чтобы не возникало разночтений - кого будут штрафовать за выход из дома, а кого нет.

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Штрафы для должностных лиц, к которым относятся, например, организаторы массовых мероприятий, запрещенных в регионе до 1 мая, составят от 30 до 40 тысяч рублей. Юридические лица штрафуются на сумму от 200 до 300 тысяч. В случае повторных нарушений штраф для первых автоматически возрастает до 40-50 тысяч, для вторых - до 300-500 тысяч рублей. Баранов уточнил: к юрлицам относятся торговые объекты, организации общественного питания и оказания услуг. Протоколы об административных нарушениях режима самоизоляции будут составлять полицейские.

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На том же заседании депутаты внесли дополнительные ограничения в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан". Необходимость в этом возникла потому, что, оказавшись на карантине, многие решили отремонтировать то, до чего в обычной жизни не доходили руки. Но мало кто учитывает, что дома круглосуточно сидят дети и пенсионерам нельзя выйти даже на лавочку у подъезда. Чтобы самым уязвимым категориям граждан не приходилось слушать дребезжание дрели, парламентарии сократили разрешенный для ремонтных работ срок. Теперь громкие работы в многоквартирных домах можно проводить в будни с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. В субботу - с 10.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00. В воскресенье и праздничные дни все шумные работы запрещены круглосуточно.

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