Не выходя из дома, жители столицы могут получить услуги в сфере здравоохранения в электронном виде - заглянуть в медкарту, записаться на прием к врачу и на сдачу анализов. Дальше будет возможен и онлайн-прием, а для самих врачей - система поддержки принятия врачебных решений, технология компьютерного зрения и другие возможности искусственного интеллекта.

Впрочем, новые технологии уже помогают столичным медикам в борьбе со смертельно опасным вирусом. В НИИ скорой помощи им. Склифосовского сразу два кардиологических корпуса переоборудовали в инфекционный стационар, куда сейчас поступают пациенты с коронавирусом. Склиф первым из стационаров в начале прошлого года подключился к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Установленная на компьютерах всех врачей, она позволяет вносить в медкарту всю информацию о состоянии здоровья пациента с момента поступления в стационар.

"Сейчас важность ЕМИАС сложно переоценить, потому что она позволяет свести к минимуму личное общение врачей, работающих с зараженными пациентами, с сотрудниками диагностических служб", - отмечает главврач института Сергей Петриков.

К ЕМИАС уже подключены 800 медучреждений столицы - поликлиники, диспансеры, станции скорой помощи, которые могут обмениваться результатами исследований в электронном виде. Система позволила также уменьшить очереди в поликлиниках и время ожидания приема, обеспечила контроль нагрузки врачей.

Постепенно доступ к цифровой среде открывается и для горожан. В январе на mos.ru москвичи смогли просматривать свои электронные медкарты. В них зафиксированы протоколы осмотра в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, маммографии за 2019 год. Все исследования за 2020 год автоматически фиксируются в карте.

Кроме этого, можно прямо из дома записаться на сдачу анализов, необходимых для профилактического обследования, госпитализации и первичной диагностики. Результаты также приходят на электронную почту в течение суток после готовности. В справке будет указано, соответствуют ли показатели норме или есть отклонения.

В Госдуму внесен законопроект о дистанционном приеме пациентов в условиях пандемии

Детские медкарты доступны в электронном виде родителям, если ребенку меньше 15 лет. С февраля открыт доступ и к прививочным картам. В разделе "Вакцинация" каждый может посмотреть информацию о прежних и новых прививках и туберкулиновых пробах. Эксперты сходятся во мнении, что подобные сервисы в сфере здравоохранения будут набирать популярность, а следующий этап - развитие дистанционного общения с врачом.

Нынешняя ситуация ускоряет революцию в области телемедицинских технологий. На днях в Госдуму внесен законопроект о дистанционном приеме пациентов в условиях пандемии: врач сможет удаленно ставить диагноз и назначать лечение. К слову, телемедицина включает в себя не только консультации пациента с врачами общей практики и "узкими" специалистами, но и контакты "врач-врач".

На практике это уже работает. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сообщив о своем заболевании, не стал покидать рабочее место, а самоизолировался в своем кабинете, где созданы все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Его пример иллюстрирует возможности интернет-медицины будущего.