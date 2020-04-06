НИИ им. Склифосовского: Продолжают поступать больные, заразившиеся до введения самоизоляции

Поступающие в больницы в Москве пациенты с диагнозом COVID-19 заболели до введения режима самоизоляции в городе, сообщил сегодня директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

"Надо учитывать, что инкубационный период коронавирусной инфекции - в среднем 14 дней. Поэтому пока начинают выявляться те пациенты, которые заболели еще до изоляции", - уточнил Сергей Петриков.

Ранее о необходимости увеличить время ограничительных мер по социальным контактам, чтобы разорвать цепочку передачи инфекции, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Количество заболевших в Москве пока продолжает расти. Сергей Петриков также сообщил сегодня, что в НИИ Склифосовского решено расширить количество реанимационных коек.

"Вместо одного госпитального отделения в инфекционном корпусе разворачиваем еще одну реанимацию. Теперь их будет три. В борьбу с COVID вступают сотрудники общей (в обычной жизни работает на тяжелую травму) и кардиохирургической реанимаций", - сообщил глава Склифа на своей странице в Facebook.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко также сообщил, что при необходимости его медучреждение готово увеличить количество реанимационных коек с нынешних 66 до 150.