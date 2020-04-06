Онлайн-сервисы доставки рассказали о защите курьеров от коронавируса

Сервис доставки Delivery club объявил о запуске в Москве мобильных бригад для проверки состояния здоровья курьеров и проведения тестов на коронавирус.

Если в момент медицинского осмотра у курьера обнаружатся признаки заболевания, он не сможет продолжить работу до полного выздоровления. Также во время осмотра все доставщики будут сдавать анализ на коронавирус. Исследования будут проводиться одним из лабораторных комплексов, аккредитованных Роспотребнадзором.

Проверяющие будут работать в ежедневном режиме в разных районах города, пока не охватят их все, после чего пойдут по новому кругу, уточнили "РГ" в пресс-службе сервиса.

Ранее для борьбы с распространением коронавируса в компании ввели возможность бесконтактной доставки. Курьерам также выдаются медицинские маски, антисептики для рук и средства для обработки сумок.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка", курьерам ежедневно замеряют температуру, при отклонении температуры от нормальных значений, курьер сразу же блокируется в сервисе. Вернуться к работе он сможет только после полного выздоровления со справкой от врача. При проверке температуры курьерам выдают маски и салфетки для дезинфекции рук и термосумки.

Температуру сборщиков заказов "Яндекс.Лавки" замеряют перед сменой, в каждый заказ теперь вкладывается информация с именем и температурой того, кто собирал пакеты с продуктами. Склады проходят ежедневную дезинфекцию.

Все заказы этих сервисов по умолчанию доставляются бесконтактным способом (курьер кладет заказ на термосумку и отходит на несколько метров, пока клиент забирает заказ), за несоблюдение этого стандарта курьера могут заблокировать в сервисе. Ужесточилась и процедура передачи заказа во многих партнерских ресторанах. Курьеров просят на входе продезинфицировать руки и сумку и пройти контроль температуры.