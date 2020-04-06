Почтовики доставят пенсии жителям столичного региона до 12 апреля

Столичные почтовики в кратчайшие сроки, до 12 апреля, обещают принести все пенсии и социальные пособия за этот месяц. Они просят граждан оставаться дома, чтобы не пропустить доставку.

"Уверен, что все наши пенсионеры, привыкшие получать пенсии в отделениях связи, - люди дисциплинированные и не покидают свои квартиры. Им нужно просто дождаться своего почтальона, который все принесет на дом. Идти в почтовые отделения в апреле не нужно", - подчеркнул директор макрорегиона Москва "Почты России" Дмитрий Адушев.

В доставке пенсий по Москве задействованы около 3 тысяч почтальонов. Еще около 4 тысяч сотрудников почты работают в Московской области. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками, уточняют в пресс-службе "Почты России".