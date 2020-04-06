Ракова: Коек для лечения пациентов с коронавирусом в Москве хватает

В столице достаточно больничных коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в эфире телеканала "Россия 24".

- На сегодняшний день мы не отказываем, если кто-то из пациентов требует госпитализации, - рассказала она. - Свободных коек у нас достаточно, везде мощности есть, поэтому, наоборот, больше проблема в том, что пожилые люди не хотят ехать в больницу и требуют, чтобы их оставили дома. Мы стараемся этого не делать.

По ее словам, именно у людей старшего возраста чаще бывают осложнения, например, дыхательной системы, при которых им нужна кислородная поддержка. Поэтому в городе постарались по максимуму, насколько возможно, подвести кислород к каждой койке. В целом в городе уже 10 стационаров высвободили под режим работы для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Привлекли и две частные клиники - они сейчас так же работают на прием больных с этой инфекцией. Вышло также постановление правительства, которое предполагает перепрофилирование под эти цели очень большого объема количества федеральных коек, сказала Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что перепрофилирование части больничного фонда не должно отразиться на лечении пациентов с другими заболеваниями.

- Я надеюсь, что все возможные ресурсы, которые у города можно выделить, не причинив ущерб другим видам медицинской помощи - ведь люди не перестали болеть, у нас не перестали у людей случаться инфаркты, инсульты, какие-то еще критические состояния... Поэтому по максимуму, вот чтобы ни в коей мере не ущемить эти категории граждан, мы сейчас перепрофилируем и высвобождаем койки. Я очень надеюсь, что их хватит, - отметила она.